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Купить квартира-студия с видом на море в Southern Albania, Албания

Orikum
1
Влёра
1
Студия В архив
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2 объекта найдено
Студия 1 комнатав Влёра, Албания
Студия 1 комната
Влёра, Албания
1 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м²
€ 55,000
Квартира-студия с видом на море в городе Влёра Площадь квартиры-студии 37м2. Квартира с п…
Студия 1 спальняв Влёра, Албания
Студия 1 спальня
Влёра, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 3 Этаж
€ 55,500
Продажа вторичной квартиры в Vlore. Хороший район,приятная цена и удобное расположение, так…

Параметры недвижимости в Southern Albania, Албания

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