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Купить квартира-студия в Southern Albania, Албания

Orikum
1
Влёра
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8 объектов найдено
Студия 1 комнатав Влёра, Албания
Студия 1 комната
Влёра, Албания
1 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м²
€ 55,000
Квартира-студия с видом на море в городе Влёра Площадь квартиры-студии 37м2. Квартира с п…
Студия 1 спальняв Влёра, Албания
Студия 1 спальня
Влёра, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 3 Этаж
€ 55,500
Продажа вторичной квартиры в Vlore. Хороший район,приятная цена и удобное расположение, так…
Студия 1 комнатав Влёра, Албания
Студия 1 комната
Влёра, Албания
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 4 Этаж
€ 35,000
Студия на продажу, у входа в Plazhi I Vjeter. Вход расположен на 4 этаже нового здания и име…
Студия 1 комнатав Orikum, Албания
Студия 1 комната
Orikum, Албания
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м²
€ 17,700
12 студий на продажу в Orikum в новом и качественном здании с сертификатом собственности. Ап…
Студия 1 комнатав Влёра, Албания
Студия 1 комната
Влёра, Албания
1 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м² 5 Этаж
€ 28,800
Студия расположена недалеко от Скеле, Влор 5 мин. От моря. Вход на 5 этаже, площадь 43 м2.Об…
Студия 1 комнатав Влёра, Албания
Студия 1 комната
Влёра, Албания
1 Количество комнат 1 ванных комнат 25 м² 9 Этаж
€ 22,400
Студия в общей сложности 25,6 м2 с общей комнатой. Он расположен в 9. Этаж нового здания и о…
Студия 1 комнатав Влёра, Албания
Студия 1 комната
Влёра, Албания
1 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 3 Этаж
€ 26,500
Студия до Regina City Hotel, Lungomare, Vlore. .Он имеет площадь 40м2 и оснащен сертификатом…
Студия 1 комнатав Влёра, Албания
Студия 1 комната
Влёра, Албания
1 Количество комнат 1 ванных комнат 26 м²
€ 18,000
Первая студия находится в 8. Этаж. У него нет балкона, только окно в комнате. Есть кухня и д…

Параметры недвижимости в Southern Albania, Албания

с видом на море
недорогая
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