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Realting.com
Албания
Southern Albania
Купить недвижимость с видом на море в Southern Albania, Албания
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16 объектов найдено
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Квартира
Саранда, Албания
1 100 м²
Количество этажей 5
€ 85,000
Продаются квартиры в новостройке, 1+1, 2+1 возле моря с большим балконом в городе Саранда. …
Студия 1 комната
Влёра, Албания
1 Количество комнат
1 ванных комнат
37 м²
€ 55,000
Квартира-студия с видом на море в городе Влёра Площадь квартиры-студии 37м2. Квартира с п…
Квартира 2 спальни
Влёра, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
124 м²
€ 149,000
Квартира в центре Влёры Квартира 2+1 в районе Скела города Влёра. Площадь квартиры 124м2 …
Студия 1 спальня
Влёра, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
3 Этаж
€ 55,500
Продажа вторичной квартиры в Vlore. Хороший район,приятная цена и удобное расположение, так…
Квартира 1 спальня
Влёра, Албания
1 ванных комнат
80 м²
3 Этаж
€ 155,000
1 + 1 Квартира на продажу в комплексе Marina Bay, Uji i Tohte, Vlore. Квартира имеет площадь…
Квартира 2 спальни
Palase, Албания
2 ванных комнат
455 м²
1 Этаж
€ 345,000
Мы продаем квартиру 2 + 1 + 2 в Green Coast Resort. Квартира расположена на первом этаж…
Квартира
Влёра, Албания
92 м²
3 Этаж
€ 180,000
1+1 Apartment for sale in Marina Bay Uji i Tohte Vlora. Apartment with an area of 80m2, a…
Квартира 1 спальня
Влёра, Албания
1 ванных комнат
95 м²
8 Этаж
€ 110,000
APARTMENT FOR SALE 1+1 NEAR LUNGOMARE VLORE We are selling an apartment in one of the mos…
Квартира 2 спальни
Влёра, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
2/8 Этаж
€ 130,000
Меблированная квартира на продажу в Лунгомаре Влера. Квартира состоит из 2 спален, гостиной …
Квартира 1 спальня
Radhime, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
2/5 Этаж
€ 99,000
Полностью меблированная квартира на продажу рядом с пляжем в Радхиме в 15 км от города Влера…
Пентхаус 2 спальни
Влёра, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
216 м²
6/7 Этаж
€ 300,000
Элитная квартира на продажу во Влёре. Эта замечательная квартира расположена на 6-м этаже но…
Квартира 2 спальни
Влёра, Албания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
145 м²
3/5 Этаж
€ 154,000
Irea Property рада представить вам эту удивительную недвижимость в лучшем районе Влёры под н…
Квартира 2 спальни
Radhime, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
4/4 Этаж
€ 140,000
Полностью меблированная трехкомнатная квартира с видом на море на продажу в Radhime + гараж
Вилла 4 спальни
Влёра, Албания
5 Количество комнат
2 ванных комнат
230 м²
€ 250,000
Продажа виллы во Влёре. Двухэтажная вилла, расположенная в деревне Трагяс примерно в 15 км о…
Пентхаус 1 спальня
Orikum, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
79 м²
5/5 Этаж
€ 160,000
Продается новая квартира на пляже Радхиме, небольшом курорте, расположенном примерно в 15 км…
Квартира 2 спальни
Radhime, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
115 м²
5/5 Этаж
€ 230,000
Продается новая квартира на пляже Радхиме, небольшом курорте, расположенном примерно в 15 км…
Параметры недвижимости в Southern Albania, Албания
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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