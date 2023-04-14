Албания
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Албании
Новые дома в Албании
Все новостройки в Албании
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Албании
Жилая
Квартира в Албании
Пентхаус
Студия
Дом в Албании
Вилла
Земельные участки в Албании
Элитная недвижимость в Албании
Найти агента в Албании
Агентства недвижимости в Албании
Агенты в Албании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Албании
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Албании
Найти агента в Албании
Агентства недвижимости в Албании
Агенты в Албании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Албании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Албания
Southern Albania
Пентхаусы
Купить пентхаус с бассейном в Southern Albania, Албания
Влёра
1
Пентхаус
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
5 Этаж
€ 61,103
Продажа вторичной квартиры в Durres. Хороший район,приятная цена и удобное расположение, та…
Квартира 1 спальня
Влёра, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
€ 48,749
Квартира в новом доме во Влёре Квартира 1+1 в новом доме в районе Трансбалканика города В…
Вилла 4 спальни
Влёра, Албания
5 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
3/3 Этаж
€ 104,482
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира
Влёра, Албания
121 м²
2 Этаж
€ 144,963
Квартира 2 + 1 для продажи с боковым видом на море, расположенная всего в нескольких шагах о…
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
€ 50,254
Квартира в Дурресе, район Пляж, Квартира 2+1 в Албании город Дуррес. Район Plazh, заправк…
Квартира
Влёра, Албания
123 м²
3 Этаж
€ 98,017
Продажа красивой квартиры 1 + 1 с огромной террасой. Квартира расположена недалеко от бульва…
Квартира 1 спальня
Влёра, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
3/8 Этаж
€ 91,859
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
2 Этаж
€ 57,397
Продажа вторичной квартиры в Дуррес, Florida Plazh. Мебель, бытовая техника все включено в с…
Вилла 4 спальни
Mullet, Албания
7 Количество комнат
4 ванных комнат
430 м²
1/2 Этаж
€ 417,927
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни
Rashbull, Албания
4 Количество комнат
1 ванных комнат
115 м²
1 Этаж
€ 57,611
Продажа вторичной квартиры в Durres,Lagjia nr.13. Хороший район,приятная цена и удобное рас…
Квартира 1 спальня
Влёра, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
82 м²
4 Этаж
€ 57,862
Продажа вторичной квартиры в Vlora. Хороший район,приятная цена и удобное расположение, так…
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 40,116
Продажа вторичной квартиры в Durres. Хороший район,приятная цена и удобное расположение, та…
Параметры недвижимости в Southern Albania, Албания
с видом на море
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты