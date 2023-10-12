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Дуплексы в Southern Albania, Албания

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1 объект найдено
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Dhermi, Албания
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Dhermi, Албания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Дерми, продается дуплекс, площадью застройки 185 м2.  Вилла состоит из: гостиной, кухни, 2 с…
€375,000

Параметры недвижимости в Southern Albania, Албания

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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