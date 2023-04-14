Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Southern Albania
  4. Квартиры

Купить квартиру с видом на горы в Southern Albania, Албания

Влёра
32
Orikum
16
Саранда
9
Саранда
7
Химара
3
Люшня
1
Росковец
1
Квартира В архив
Очистить
4 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Влёра, Албания
Квартира 2 спальни
Влёра, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 124 м²
€ 149,000
Квартира в центре Влёры Квартира 2+1 в районе Скела города Влёра. Площадь квартиры 124м2 …
Квартира 2 спальнив Влёра, Албания
Квартира 2 спальни
Влёра, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м² 2/8 Этаж
€ 130,000
Меблированная квартира на продажу в Лунгомаре Влера. Квартира состоит из 2 спален, гостиной …
Квартира 1 спальняв Radhime, Албания
Квартира 1 спальня
Radhime, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 2/5 Этаж
€ 99,000
Полностью меблированная квартира на продажу рядом с пляжем в Радхиме в 15 км от города Влера…
Квартира 2 спальнив Radhime, Албания
Квартира 2 спальни
Radhime, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м² 4/4 Этаж
€ 140,000
Полностью меблированная трехкомнатная квартира с видом на море на продажу в Radhime + гараж

Параметры недвижимости в Southern Albania, Албания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти