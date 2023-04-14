Купить квартиру в Southern Albania, Албания

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226 объектов найдено
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Квартира
Саранда, Албания
1 100 м²
Количество этажей 5
€ 85,000
Продаются квартиры в новостройке, 1+1, 2+1 возле моря с большим балконом в городе Саранда. …
Квартира 1 спальня
Влёра, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 69,000
Квартира во Влёре возле Гамма маркета Меблированная квартира 1+1 во Влёре возле Гамма марке…
Квартира 2 спальни
Влёра, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
106 м²
2/2 Этаж
€ 69,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Orikum, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
93 м²
€ 57,000
Большая квартира в городе Орикум Квартира 2+1 находится в небольшом городе Орикум, недалеко…
Квартира 1 спальня
Влёра, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
€ 56,000
Квартира во Влёре Квартира 1+1 в районе магазина Parcelanosa во Влёре. Седьмой этаж. Площ…
Квартира 2 спальни
Влёра, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
1 Этаж
€ 46,000
Квартира в районе Чоли, Влёра Квартира 2+1, первый этаж, площадь по сертификату сертифика…
Квартира 1 спальня
Влёра, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
€ 96,300
Квартира с дорогим ремонтом во Влёре Красивая, светлая квартира 2+1 во Влёре. Общая площадь…
Квартира 1 спальня
Влёра, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
€ 50,000
Квартира в новом доме во Влёре Квартира 1+1 в новом доме в районе Трансбалканика города В…
Квартира 1 спальня
Влёра, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 44,000
Квартира в районе кафе Мотта во Влёре Квартира 1+1 в районе кафе Мотта города Влёра. Площ…
Квартира 1 спальня
Влёра, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
76 м²
€ 52,000
Квартира в новом доме во Влёре Квартира 1+1 в новом доме в районе Трансбалканика города В…
Квартира 1 спальня
Влёра, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 62,000
Квартира в районе Лунго Маре, Влёра Квартира 1+1 в районе Лунго Маре города Влёра. Нет серт…
Квартира 1 спальня
Влёра, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
€ 51,000
Квартира в районе мечети во Влёре Квартира 1+1 в районе Мечети города Влёра. Площадь квар…
Квартира 1 спальня
Влёра, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
€ 46,000
Квартира в районе театра во Влёре Квартира 1+1 в городе Влёра. Плозадь квартиры 67м2. Тре…
Студия 1 комната
Влёра, Албания
1 Количество комнат
1 ванных комнат
37 м²
€ 55,000
Квартира-студия с видом на море в городе Влёра Площадь квартиры-студии 37м2. Квартира с п…
Квартира 1 спальня
Влёра, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
77 м²
€ 81,000
Квартира в районе Лунго Маре, Влёра Квартира 1+1 в районе Лунго Маре города Влёра. Площад…
Квартира 1 спальня
Влёра, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 54,000
Квартира в новом доме возле музыкальной школы во Влёре Квартира 1+1 во Влёре. Площадь ква…
Квартира 2 спальни
Влёра, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
€ 162,000
Элитная квартира с видом на море во Влёре Элитные апартаменты с отдельным входом во Влёре…
Квартира 1 спальня
Влёра, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
€ 139,000
Элитная квартира с видом на море во Влёре Элитные апартаменты с отдельным входом во…
Квартира 2 спальни
Влёра, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
124 м²
€ 149,000
Квартира в центре Влёры Квартира 2+1 в районе Скела города Влёра. Площадь квартиры 124м2 …
Квартира 1 спальня
Влёра, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
77 м²
€ 128,000
Квартира в районе Радима, Влёра Квартира 1+1 в Районе Радима города Влёра. Площадь кварти…
Квартира 1 спальня
Влёра, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 53,000
Квартира в новом доме во Влёре Квартира 1+1 находится в районе Трансбалканика города Влёр…
Студия 1 спальня
Влёра, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
3 Этаж
€ 55,500
Продажа вторичной квартиры в Vlore. Хороший район,приятная цена и удобное расположение, так…
Квартира 2 спальни
Влёра, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
88 м²
4/8 Этаж
€ 65,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Radhime, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
€ 89,000
Квартира с прямым видом на море в городе Радима Квартира 1+1 в городе Радима с прямым вид…
Квартира 2 спальни
Влёра, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
84 м²
10/11 Этаж
€ 56,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Влёра, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
66 м²
5/9 Этаж
€ 95,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Влёра, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
5/5 Этаж
€ 32,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Влёра, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
83 м²
2/5 Этаж
€ 127,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира
Dhermi, Албания
117 м²
2 Этаж
€ 269,000
Квартира 3 + 1 + 2 в Санторини Резиденс в Дерми! Курортный отель Drymades Village расположен…
Квартира 2 спальни
Влёра, Албания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
5/5 Этаж
€ 80,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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Параметры недвижимости в Southern Albania, Албания
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