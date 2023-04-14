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Купить недвижимость в Southern Albania, Албания

Влёра
42
Orikum
16
Саранда
9
Саранда
7
Химара
3
Люшня
1
Поградец
1
Росковец
1
241 объект найдено
Квартирав Саранда, Албания
Квартира
Саранда, Албания
1 100 м² Количество этажей 5
€ 85,000
Продаются квартиры в новостройке, 1+1, 2+1 возле моря с большим балконом в городе Саранда. …
Домв Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
359 м²
€ 259,000
Дом с видом на море в районе Кузум Баба Дом в районе Кузум Баба города Влёра. Общая площадь…
Квартира 1 спальняв Влёра, Албания
Квартира 1 спальня
Влёра, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 69,000
Квартира во Влёре возле Гамма маркета Меблированная квартира 1+1 во Влёре возле Гамма марке…
Дом 2 спальнив Влёра, Албания
Дом 2 спальни
Влёра, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м² 1/1 Этаж
€ 99,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 1 спальняв Влёра, Албания
Дом 1 спальня
Влёра, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м² 1/1 Этаж
€ 25,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Влёра, Албания
Квартира 2 спальни
Влёра, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 106 м² 2/2 Этаж
€ 69,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Orikum, Албания
Квартира 2 спальни
Orikum, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 93 м²
€ 57,000
Большая квартира в городе Орикум Квартира 2+1 находится в небольшом городе Орикум, недалеко…
Квартира 1 спальняв Влёра, Албания
Квартира 1 спальня
Влёра, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 56,000
Квартира во Влёре Квартира 1+1 в районе магазина Parcelanosa во Влёре. Седьмой этаж. Площ…
Квартира 2 спальнив Влёра, Албания
Квартира 2 спальни
Влёра, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м² 1 Этаж
€ 46,000
Квартира в районе Чоли, Влёра Квартира 2+1, первый этаж, площадь по сертификату сертифика…
Квартира 1 спальняв Влёра, Албания
Квартира 1 спальня
Влёра, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м²
€ 96,300
Квартира с дорогим ремонтом во Влёре Красивая, светлая квартира 2+1 во Влёре. Общая площадь…
Квартира 1 спальняв Влёра, Албания
Квартира 1 спальня
Влёра, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м²
€ 50,000
Квартира в новом доме во Влёре Квартира 1+1 в новом доме в районе Трансбалканика города В…
Квартира 1 спальняв Влёра, Албания
Квартира 1 спальня
Влёра, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 44,000
Квартира в районе кафе Мотта во Влёре Квартира 1+1 в районе кафе Мотта города Влёра. Площ…
Квартира 1 спальняв Влёра, Албания
Квартира 1 спальня
Влёра, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м²
€ 52,000
Квартира в новом доме во Влёре Квартира 1+1 в новом доме в районе Трансбалканика города В…
Квартира 1 спальняв Влёра, Албания
Квартира 1 спальня
Влёра, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 62,000
Квартира в районе Лунго Маре, Влёра Квартира 1+1 в районе Лунго Маре города Влёра. Нет серт…
Квартира 1 спальняв Влёра, Албания
Квартира 1 спальня
Влёра, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 51,000
Квартира в районе мечети во Влёре Квартира 1+1 в районе Мечети города Влёра. Площадь квар…
Квартира 1 спальняв Влёра, Албания
Квартира 1 спальня
Влёра, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 46,000
Квартира в районе театра во Влёре Квартира 1+1 в городе Влёра. Плозадь квартиры 67м2. Тре…
Студия 1 комнатав Влёра, Албания
Студия 1 комната
Влёра, Албания
1 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м²
€ 55,000
Квартира-студия с видом на море в городе Влёра Площадь квартиры-студии 37м2. Квартира с п…
Дом 3 спальнив Влёра, Албания
Дом 3 спальни
Влёра, Албания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 167 м²
€ 114,000
Дом в районе Новоселье, Влёра Дом 3+1+2 (3 спальни, 2 туалета, 1 кладовка) в районе Новос…
Квартира 1 спальняв Влёра, Албания
Квартира 1 спальня
Влёра, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м²
€ 81,000
Квартира в районе Лунго Маре, Влёра Квартира 1+1 в районе Лунго Маре города Влёра. Площад…
Квартира 1 спальняв Влёра, Албания
Квартира 1 спальня
Влёра, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 54,000
Квартира в новом доме возле музыкальной школы во Влёре Квартира 1+1 во Влёре. Площадь ква…
Квартира 2 спальнив Влёра, Албания
Квартира 2 спальни
Влёра, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м²
€ 162,000
Элитная квартира с видом на море во Влёре Элитные апартаменты с отдельным входом во Влёре…
Квартира 1 спальняв Влёра, Албания
Квартира 1 спальня
Влёра, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 139,000
Элитная квартира с видом на море во Влёре  Элитные апартаменты с отдельным входом во…
Квартира 2 спальнив Влёра, Албания
Квартира 2 спальни
Влёра, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 124 м²
€ 149,000
Квартира в центре Влёры Квартира 2+1 в районе Скела города Влёра. Площадь квартиры 124м2 …
Квартира 1 спальняв Влёра, Албания
Квартира 1 спальня
Влёра, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м²
€ 128,000
Квартира в районе Радима, Влёра Квартира 1+1 в Районе Радима города Влёра. Площадь кварти…
Квартира 1 спальняв Влёра, Албания
Квартира 1 спальня
Влёра, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 53,000
Квартира в новом доме во Влёре Квартира 1+1 находится в районе Трансбалканика города Влёр…
Студия 1 спальняв Влёра, Албания
Студия 1 спальня
Влёра, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 3 Этаж
€ 55,500
Продажа вторичной квартиры в Vlore. Хороший район,приятная цена и удобное расположение, так…
Квартира 2 спальнив Влёра, Албания
Квартира 2 спальни
Влёра, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м² 4/8 Этаж
€ 65,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Radhime, Албания
Квартира 1 спальня
Radhime, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 89,000
Квартира с прямым видом на море в городе Радима Квартира 1+1 в городе Радима с прямым вид…
Квартира 2 спальнив Влёра, Албания
Квартира 2 спальни
Влёра, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м² 10/11 Этаж
€ 56,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Влёра, Албания
Квартира 2 спальни
Влёра, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м² 5/9 Этаж
€ 95,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Southern Albania, Албания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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