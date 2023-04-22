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Квартиры в Саранда, Албания

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5 объектов найдено
Квартира в Саранда, Албания
Квартира
Саранда, Албания
85 м² Количество этажей 5
€ 110,500
Продаются 11 квартир 70м2+15м2 балкон в новостройке, 1+1, 2+1 возле моря с большим балконом …
Квартира в Саранда, Албания
Квартира
Саранда, Албания
50 м² 5 Этаж
€ 63,000
Квартира 1 + 1 с видом на море для продажи на улице Гердж Аранити, Саранда. Квартира располо…
Квартира 1 спальня в Саранда, Албания
Квартира 1 спальня
Саранда, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м² 3/8 Этаж
€ 109,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Саранда, Албания
Квартира 1 спальня
Саранда, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 1/4 Этаж
€ 84,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Саранда, Албания
Квартира 2 спальни
Саранда, Албания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м² 2/4 Этаж
€ 168,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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