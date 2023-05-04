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Жильё в Росковец, Албания

1 объект найдено
Квартира в Росковец, Албания
Квартира
Росковец, Албания
140 м²
€ 179,000
Частная вилла, расположенная в Росковецком, городе и муниципалитете округа Фиер, на юге цент…

Параметры недвижимости в Росковец, Албания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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