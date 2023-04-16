Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Northern Albania
  4. Дуррес (область)
  5. Rashbull
  6. Студии

Купить квартира-студия в Rashbull, Албания

Студия В архив
Очистить
2 объекта найдено
Студия 1 спальняв Rashbull, Албания
Студия 1 спальня
Rashbull, Албания
1 ванных комнат 35 м² 1 Этаж
€ 30,000
Продажа вторичной квартиры в . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, так как …
Студия 1 спальняв Rashbull, Албания
Студия 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м² 3/3 Этаж
€ 28,000
Продажа вторичной квартиры в Кавая . Мебель бытовая техника все включено в стоимость,по жела…

Параметры недвижимости в Rashbull, Албания

с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти