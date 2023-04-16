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Купить недвижимость с видом на море в Rashbull, Албания

10 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Rashbull, Албания
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 3 Этаж
€ 75,000
Продажа вторичной квартиры в Durres . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, т…
Квартира 1 спальняв Rashbull, Албания
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 99 м² 6 Этаж
€ 75,000
Продажа вторичной квартиры в Shkembi i Kavajes . Хороший район,приятная цена и удобное расп…
Квартира 1 спальняв Rashbull, Албания
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м² 7 Этаж
€ 45,000
Продажа вторичной квартиры в Golem . Мебель, бытовая техника все включено в стоимость,по жел…
Квартира 1 спальняв Rashbull, Албания
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 105 м² 6 Этаж
€ 65,000
Продажа вторичной квартиры в . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, так как …
Квартира 1 спальняв Rashbull, Албания
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 4 Этаж
€ 38,500
Продажа вторичной квартиры в Shkembi i Kavajes . Хороший район,приятная цена и удобное расп…
Квартира 2 спальнив Rashbull, Албания
Квартира 2 спальни
Rashbull, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² 5 Этаж
€ 44,000
Продажа вторичной квартиры в Durres . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, т…
Квартира 1 спальняв Rashbull, Албания
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 140 м² 11 Этаж
€ 60,000
Продажа вторичной квартиры в Durres. Хороший район,приятная цена и удобное расположение, та…
Квартира 2 спальнив Rashbull, Албания
Квартира 2 спальни
Rashbull, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 99 м² 9 Этаж
€ 64,000
Продажа вторичной квартиры в Durres. Хороший район,приятная цена и удобное расположение, та…
Квартира 1 спальняв Rashbull, Албания
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 7/9 Этаж
€ 50,000
Продажа вторичной квартиры в Shkembi i Kavajes . Мебель,бытовая техника- все включено в стои…
Квартира 1 спальняв Rashbull, Албания
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 105 м² 6 Этаж
€ 58,000
Продажа вторичной квартиры в Shkembi i Kavajes . Мебель,бытовая техника все включено в стоим…

Параметры недвижимости в Rashbull, Албания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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