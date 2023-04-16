Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Northern Albania
  4. Дуррес (область)
  5. Rashbull

Купить недвижимость с видом на горы в Rashbull, Албания

4 объекта найдено
Квартира 1 спальняв Rashbull, Албания
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м² 3 Этаж
€ 41,000
Продажа вторичной квартиры в Shkembi i Kavajes, tek shinat. Хороший район,приятная цена и у…
Квартира 2 спальнив Rashbull, Албания
Квартира 2 спальни
Rashbull, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м² 4 Этаж
€ 53,000
Продажа вторичной квартиры в . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, так как …
Квартира 2 спальнив Rashbull, Албания
Квартира 2 спальни
Rashbull, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 83 м² 8 Этаж
€ 55,000
Продажа вторичной квартиры в Golem . Мебель, бытовая техника все включено в стоимость,по жел…
Квартира 1 спальняв Rashbull, Албания
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м² 3/3 Этаж
€ 54,000
Продажа вторичной квартиры в городе Голем. Мебель бытовая техника все включено в стоимость,п…

Параметры недвижимости в Rashbull, Албания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти