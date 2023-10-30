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Дома в Rashbull, Албания

1 объект найдено
Дом в Rashbull, Албания
Дом
Rashbull, Албания
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
  ✅Private house for sale near Kasa on the beach, Durres ✅ 220 m2 each floor ✅165,0…
€165,000

Параметры недвижимости в Rashbull, Албания

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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