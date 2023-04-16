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Realting.com
Албания
Northern Albania
Дуррес (область)
Rashbull
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Купить квартиру с видом на море в Rashbull, Албания
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10 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
3 Этаж
€ 75,000
Продажа вторичной квартиры в Durres . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, т…
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
99 м²
6 Этаж
€ 75,000
Продажа вторичной квартиры в Shkembi i Kavajes . Хороший район,приятная цена и удобное расп…
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
7 Этаж
€ 45,000
Продажа вторичной квартиры в Golem . Мебель, бытовая техника все включено в стоимость,по жел…
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
105 м²
6 Этаж
€ 65,000
Продажа вторичной квартиры в . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, так как …
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
4 Этаж
€ 38,500
Продажа вторичной квартиры в Shkembi i Kavajes . Хороший район,приятная цена и удобное расп…
Квартира 2 спальни
Rashbull, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
5 Этаж
€ 44,000
Продажа вторичной квартиры в Durres . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, т…
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
140 м²
11 Этаж
€ 60,000
Продажа вторичной квартиры в Durres. Хороший район,приятная цена и удобное расположение, та…
Квартира 2 спальни
Rashbull, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
99 м²
9 Этаж
€ 64,000
Продажа вторичной квартиры в Durres. Хороший район,приятная цена и удобное расположение, та…
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
7/9 Этаж
€ 50,000
Продажа вторичной квартиры в Shkembi i Kavajes . Мебель,бытовая техника- все включено в стои…
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
105 м²
6 Этаж
€ 58,000
Продажа вторичной квартиры в Shkembi i Kavajes . Мебель,бытовая техника все включено в стоим…
Параметры недвижимости в Rashbull, Албания
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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