Купить квартиру в Rashbull, Албания

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Realting.com
Албания
Northern Albania
Дуррес (область)
Rashbull
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36 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
5 Этаж
€ 63,000
Продажа вторичной квартиры в Durres. Хороший район,приятная цена и удобное расположение, та…
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
3 Этаж
€ 41,000
Продажа вторичной квартиры в Shkembi i Kavajes, tek shinat. Хороший район,приятная цена и у…
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
4 Этаж
€ 67,000
Продажа вторичной квартиры в Durres . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, т…
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
3 Этаж
€ 75,000
Продажа вторичной квартиры в Durres . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, т…
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
99 м²
6 Этаж
€ 75,000
Продажа вторичной квартиры в Shkembi i Kavajes . Хороший район,приятная цена и удобное расп…
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
7 Этаж
€ 45,000
Продажа вторичной квартиры в Golem . Мебель, бытовая техника все включено в стоимость,по жел…
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
5 Этаж
€ 55,000
Продажа вторичной квартиры в Shkembi i Kavajes . Хороший район,приятная цена и удобное расп…
Студия 1 спальня
Rashbull, Албания
1 ванных комнат
35 м²
1 Этаж
€ 30,000
Продажа вторичной квартиры в . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, так как …
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
4 Этаж
€ 45,000
Продажа вторичной квартиры в . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, так как …
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
1 Этаж
€ 43,000
Продажа вторичной квартиры в Durres . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, т…
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
6 Этаж
€ 39,000
Продажа вторичной квартиры в Durres. Хороший район,приятная цена и удобное расположение, та…
Квартира 2 спальни
Rashbull, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
4 Этаж
€ 53,000
Продажа вторичной квартиры в . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, так как …
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
105 м²
6 Этаж
€ 65,000
Продажа вторичной квартиры в . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, так как …
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
4 Этаж
€ 38,500
Продажа вторичной квартиры в Shkembi i Kavajes . Хороший район,приятная цена и удобное расп…
Квартира 2 спальни
Rashbull, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
5 Этаж
€ 44,000
Продажа вторичной квартиры в Durres . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, т…
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
1 Этаж
€ 35,000
Продажа вторичной квартиры в Shkembi i Kavajes. Хороший район,приятная цена и удобное распо…
Квартира 3 спальни
Rashbull, Албания
4 Количество комнат
1 ванных комнат
115 м²
1 Этаж
€ 60,000
Продажа вторичной квартиры в Durres,Lagjia nr.13. Хороший район,приятная цена и удобное рас…
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
140 м²
11 Этаж
€ 60,000
Продажа вторичной квартиры в Durres. Хороший район,приятная цена и удобное расположение, та…
Квартира 2 спальни
Rashbull, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
3 Этаж
€ 63,000
Продажа вторичной квартиры в . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, так как …
Квартира 2 спальни
Rashbull, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
4 Этаж
€ 55,000
Продажа вторичной квартиры в . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, так как …
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
5 Этаж
€ 50,000
Продажа вторичной квартиры в . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, так как …
Квартира 2 спальни
Rashbull, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
99 м²
9 Этаж
€ 64,000
Продажа вторичной квартиры в Durres. Хороший район,приятная цена и удобное расположение, та…
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
5 Этаж
€ 38,000
Продажа вторичной квартиры в Shkembi i Kavajes . Хороший район,приятная цена и удобное расп…
Квартира 2 спальни
Rashbull, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
83 м²
8 Этаж
€ 55,000
Продажа вторичной квартиры в Golem . Мебель, бытовая техника все включено в стоимость,по жел…
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
7/9 Этаж
€ 50,000
Продажа вторичной квартиры в Shkembi i Kavajes . Мебель,бытовая техника- все включено в стои…
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
3 Этаж
€ 58,000
Продажа вторичной квартиры в Shkembi i Kavajes. Мебель,бытовая техника- все включено в стоим…
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
1 Количество комнат
1 ванных комнат
30 м²
2 Этаж
€ 33,000
Продажа вторичной квартиры в Golem . Мебель включена в стоимость,по желанию можно убра…
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
4 Этаж
€ 44,000
Продажа вторичной квартиры в Shkembi i Kavajes . Мебель, бытовая техника- все включено в сто…
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
3 Этаж
€ 38,000
Продажа вторичной квартиры в Shkembi i Kavajes .Преимуществом данной квартиры есть расп…
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
3/3 Этаж
€ 58,000
Продажа вторичной квартиры в Golem . Мебель и бытовая техника включена в стоимость. Преимуще…
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Параметры недвижимости в Rashbull, Албания
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