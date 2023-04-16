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Купить недвижимость в Rashbull, Албания

36 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Rashbull, Албания
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 5 Этаж
€ 63,000
Продажа вторичной квартиры в Durres. Хороший район,приятная цена и удобное расположение, та…
Квартира 1 спальняв Rashbull, Албания
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м² 3 Этаж
€ 41,000
Продажа вторичной квартиры в Shkembi i Kavajes, tek shinat. Хороший район,приятная цена и у…
Квартира 1 спальняв Rashbull, Албания
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м² 4 Этаж
€ 67,000
Продажа вторичной квартиры в Durres . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, т…
Квартира 1 спальняв Rashbull, Албания
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 3 Этаж
€ 75,000
Продажа вторичной квартиры в Durres . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, т…
Квартира 1 спальняв Rashbull, Албания
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 99 м² 6 Этаж
€ 75,000
Продажа вторичной квартиры в Shkembi i Kavajes . Хороший район,приятная цена и удобное расп…
Квартира 1 спальняв Rashbull, Албания
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м² 7 Этаж
€ 45,000
Продажа вторичной квартиры в Golem . Мебель, бытовая техника все включено в стоимость,по жел…
Квартира 1 спальняв Rashbull, Албания
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 5 Этаж
€ 55,000
Продажа вторичной квартиры в Shkembi i Kavajes . Хороший район,приятная цена и удобное расп…
Студия 1 спальняв Rashbull, Албания
Студия 1 спальня
Rashbull, Албания
1 ванных комнат 35 м² 1 Этаж
€ 30,000
Продажа вторичной квартиры в . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, так как …
Квартира 1 спальняв Rashbull, Албания
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 4 Этаж
€ 45,000
Продажа вторичной квартиры в . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, так как …
Квартира 1 спальняв Rashbull, Албания
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 1 Этаж
€ 43,000
Продажа вторичной квартиры в Durres . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, т…
Квартира 1 спальняв Rashbull, Албания
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м² 6 Этаж
€ 39,000
Продажа вторичной квартиры в Durres. Хороший район,приятная цена и удобное расположение, та…
Квартира 2 спальнив Rashbull, Албания
Квартира 2 спальни
Rashbull, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м² 4 Этаж
€ 53,000
Продажа вторичной квартиры в . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, так как …
Квартира 1 спальняв Rashbull, Албания
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 105 м² 6 Этаж
€ 65,000
Продажа вторичной квартиры в . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, так как …
Квартира 1 спальняв Rashbull, Албания
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 4 Этаж
€ 38,500
Продажа вторичной квартиры в Shkembi i Kavajes . Хороший район,приятная цена и удобное расп…
Квартира 2 спальнив Rashbull, Албания
Квартира 2 спальни
Rashbull, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² 5 Этаж
€ 44,000
Продажа вторичной квартиры в Durres . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, т…
Квартира 1 спальняв Rashbull, Албания
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 1 Этаж
€ 35,000
Продажа вторичной квартиры в Shkembi i Kavajes. Хороший район,приятная цена и удобное распо…
Квартира 3 спальнив Rashbull, Албания
Квартира 3 спальни
Rashbull, Албания
4 Количество комнат 1 ванных комнат 115 м² 1 Этаж
€ 60,000
Продажа вторичной квартиры в Durres,Lagjia nr.13. Хороший район,приятная цена и удобное рас…
Квартира 1 спальняв Rashbull, Албания
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 140 м² 11 Этаж
€ 60,000
Продажа вторичной квартиры в Durres. Хороший район,приятная цена и удобное расположение, та…
Квартира 2 спальнив Rashbull, Албания
Квартира 2 спальни
Rashbull, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м² 3 Этаж
€ 63,000
Продажа вторичной квартиры в . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, так как …
Квартира 2 спальнив Rashbull, Албания
Квартира 2 спальни
Rashbull, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м² 4 Этаж
€ 55,000
Продажа вторичной квартиры в . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, так как …
Квартира 1 спальняв Rashbull, Албания
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 5 Этаж
€ 50,000
Продажа вторичной квартиры в . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, так как …
Квартира 2 спальнив Rashbull, Албания
Квартира 2 спальни
Rashbull, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 99 м² 9 Этаж
€ 64,000
Продажа вторичной квартиры в Durres. Хороший район,приятная цена и удобное расположение, та…
Квартира 1 спальняв Rashbull, Албания
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 5 Этаж
€ 38,000
Продажа вторичной квартиры в Shkembi i Kavajes . Хороший район,приятная цена и удобное расп…
Квартира 2 спальнив Rashbull, Албания
Квартира 2 спальни
Rashbull, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 83 м² 8 Этаж
€ 55,000
Продажа вторичной квартиры в Golem . Мебель, бытовая техника все включено в стоимость,по жел…
Квартира 1 спальняв Rashbull, Албания
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 7/9 Этаж
€ 50,000
Продажа вторичной квартиры в Shkembi i Kavajes . Мебель,бытовая техника- все включено в стои…
Квартира 1 спальняв Rashbull, Албания
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² 3 Этаж
€ 58,000
Продажа вторичной квартиры в Shkembi i Kavajes. Мебель,бытовая техника- все включено в стоим…
Квартира 1 спальняв Rashbull, Албания
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м² 2 Этаж
€ 33,000
Продажа вторичной квартиры в Golem . Мебель  включена в стоимость,по желанию можно убра…
Квартира 1 спальняв Rashbull, Албания
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 4 Этаж
€ 44,000
Продажа вторичной квартиры в Shkembi i Kavajes . Мебель, бытовая техника- все включено в сто…
Квартира 1 спальняв Rashbull, Албания
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 3 Этаж
€ 38,000
Продажа вторичной квартиры в Shkembi i Kavajes .Преимуществом данной квартиры есть расп…
Квартира 1 спальняв Rashbull, Албания
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² 3/3 Этаж
€ 58,000
Продажа вторичной квартиры в Golem . Мебель и бытовая техника включена в стоимость. Преимуще…

Параметры недвижимости в Rashbull, Албания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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