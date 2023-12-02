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Квартиры в Berat, Албания

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Agim, Албания
Квартира 1 спальня
Agim, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 7/12
S438 Квартира с иголочки #видеообзорыслизоймурзич ⠀ В новом доме продаются совре…
€58,500
в месяц
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Параметры недвижимости в Berat, Албания

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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