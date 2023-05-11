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Пентхаусы с видом на море в Албании

Southern Albania
5
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1 объект найдено
Пентхаус 2 спальни в Влёра, Албания
Пентхаус 2 спальни
Влёра, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 216 м²
Этаж 6/7
€ 300,000
Элитная квартира на продажу во Влёре. Эта замечательная квартира расположена на 6-м этаже но…

Параметры недвижимости в Албании

недорогая
элитная
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