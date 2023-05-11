Албания
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Квартира в Албании
Пентхаус
Студия
Дом в Албании
Вилла
Земельные участки в Албании
Элитная недвижимость в Албании
Найти агента в Албании
Агентства недвижимости в Албании
Агенты в Албании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Албании
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Албании
Найти агента в Албании
Агентства недвижимости в Албании
Агенты в Албании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Албания
Пентхаусы
Пентхаусы возле озера в Албании
Southern Albania
5
Пентхаус
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 спальня
Саранда, Албания
2
1
78 м²
3/8
€ 108,822
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2
1
60 м²
1
€ 41,330
Продажа вторичной квартиры в Durres . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, т…
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
1
1
36 м²
2
€ 50,513
Свяжитесь с нами для получения подробной презентации проекта. Апартаменты в составе…
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2
1
55 м²
2
€ 40,759
Продажа вторичной квартиры в городе Дуррес . Мебель и бытовая техника все включено в стоимос…
Квартира 1 спальня
Влёра, Албания
2
1
44 м²
8/7
€ 74,877
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира
Radhime, Албания
3 300 м²
€ 90,000
Земля на продажу в Радхиме. Сертификат оснащен. Общая площадь земли составляет 3300 м2 ( 300…
Квартира 3 спальни
Влёра, Албания
4
1
150 м²
9
€ 198,259
S557 Продаются апартаменты 3 + 1 с полным видом на море, в центре набережной Лунга Маре, …
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3
1
100 м²
€ 145,878
Квартира с видом на море в районе Голем, Дуррес Квартира с видом на море 2+1 в туристическо…
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
2
2
121 м²
4
€ 257,509
Apartment for sale 2+1 in Delijorgji Complex! Super apartment for sale 2+1, in the Delijo…
Квартира 1 спальня
Golem, Албания
2
1
72 м²
3
€ 53,375
Продажа вторичной квартиры в . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, так как …
Квартира
Химара, Албания
37 м²
3
€ 45,900
Студии на продажу в Химаре, недалеко от моря. Студия имеет площадь 30,6 м2 и 37,8 м2 нового …
Вилла 2 спальни
Bestrove, Албания
3
1
140 м²
2/2
€ 74,877
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Параметры недвижимости в Албании
с видом на море
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты