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Жильё с видом на горы в Orikum, Албания

квартиры
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2 объекта найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с видом на горы в Orikum, Албания
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с видом на горы
Orikum, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Апартаменты 1+1 в Орикуме. Площадь 74 м2, с мебелью и ремонтом. Вид на горы.
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на горы в Orikum, Албания
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на горы
Orikum, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 5
Орикум центр, 5 этаж есть лифт. Готовы организовать онлайн показ.
€57,000

Параметры недвижимости в Orikum, Албания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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