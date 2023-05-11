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Жильё в Orikum, Албания

17 объектов найдено
Квартира в Orikum, Албания
Квартира
Orikum, Албания
Площадь 44 м²
Этаж 3
€ 67,000
Квартира в Orikum, Албания
Квартира
Orikum, Албания
Площадь 61 м²
Этаж 5
€ 63,000
Квартира в Orikum, Албания
Квартира
Orikum, Албания
Площадь 440 м²
€ 69,997
Квартира в Orikum, Албания
Квартира
Orikum, Албания
Площадь 130 000 м²
€ 14,950,000
Квартира в Orikum, Албания
Квартира
Orikum, Албания
Площадь 54 м²
Этаж 4
€ 45,900
Квартира в Orikum, Албания
Квартира
Orikum, Албания
Площадь 383 м²
€ 400,000
Квартира в Orikum, Албания
Квартира
Orikum, Албания
Площадь 10 000 м²
€ 100,000
Квартира в Orikum, Албания
Квартира
Orikum, Албания
Площадь 100 м²
Этаж 2
€ 72,000
Квартира 2 спальни в Orikum, Албания
Квартира 2 спальни
Orikum, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 5/6
€ 65,000
Квартира в Orikum, Албания
Квартира
Orikum, Албания
Площадь 68 м²
Этаж 2
€ 71,400
Квартира в Orikum, Албания
Квартира
Orikum, Албания
Площадь 65 м²
Этаж 2
€ 68,250
Квартира в Orikum, Албания
Квартира
Orikum, Албания
Площадь 58 м²
Этаж 2
€ 60,900
Квартира в Orikum, Албания
Квартира
Orikum, Албания
Площадь 58 м²
Этаж 2
€ 60,900
Квартира 1 комната в Orikum, Албания
Квартира 1 комната
Orikum, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€ 29,000
Квартира 1 спальня в Orikum, Албания
Квартира 1 спальня
Orikum, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1
€ 28,500
Квартира 1 комната в Orikum, Албания
Квартира 1 комната
Orikum, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 4
€ 26,500
Студия 1 комната в Orikum, Албания
Студия 1 комната
Orikum, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
€ 17,700

Параметры недвижимости в Orikum, Албания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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