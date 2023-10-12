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Виллы в Northern Albania, Албания

Дуррес
6
Дуррес
4
Вилла В архив
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11 объектов найдено
Вилла 2 спальни с балконом, с видом на горы, с подвалом в Rinia, Албания
Вилла 2 спальни с балконом, с видом на горы, с подвалом
Rinia, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
✅ 2-storey private house for sale ✅400 m2 ✅2000 m2 of land ✅Porto romano ✅170,000 euro…
€170,000
Вилла 2 ванных с балконом, с видом на море, с гаражом в Дуррес, Албания
Вилла 2 ванных с балконом, с видом на море, с гаражом
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 370 м²
Количество этажей 3
ОВРЕМЕННАЯ ВИЛЛА в ГОЛЕМЕ ✅️ Имеет площадь застройки 370 м2. ✅️ Площадь участка 350 м2…
€550,000
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, в центре города в Дуррес, Албания
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, в центре города
Дуррес, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 520 м²
  ️ Вилла на продажу ️ 2 этажа + чердак ️2 + 1 оба этажа с мебелью + без мебели чердак ️…
€270,000
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Qerret, Албания
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Qerret, Албания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
СУПЕР ВИЛЛА НА ПРОДАЖУ. Продается вилла с общей площадью земли 400 м². На первом этаже, …
€450,000
Вилла 10 спален с мебелью, с видом на море, с видом на горы в Дуррес, Албания
Вилла 10 спален с мебелью, с видом на море, с видом на горы
Дуррес, Албания
Комнаты 36
Площадь 1 944 м²
Количество этажей 4
ПРОДАЕТСЯ ОТЕЛЬ! 18 апартаментов из них 16 площадью 70 кв.м. и двое апартаментов площадью 9…
€850,000
Вилла 3 спальни с Онлайн-показ в Qerret, Албания
Вилла 3 спальни с Онлайн-показ
Qerret, Албания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Комплекс, который строится в Qerret и Kavajes, состоит из двухуровневых вилл с бассейнами, с…
€156,000
Вилла 3 спальни в Hamallaj, Албания
Вилла 3 спальни
Hamallaj, Албания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
-Turquoise Marina, the newest project, the resort between the blue sea and nature in Hamalla…
€370,000
Вилла 3 спальни в Ishem, Албания
Вилла 3 спальни
Ishem, Албания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Villa with sea view at Cape of Rodon for sale! The villa is located in the "Cape of Rodon…
€369,000
Вилла 5 спален с балконом, с видом на море, с гаражом в Дуррес, Албания
Вилла 5 спален с балконом, с видом на море, с гаражом
Дуррес, Албания
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается вилла, 3 этажа, 2 гаража (2 комнаты над гаражами с туалетом в каждой). 1 этаж …
€250,000
Вилла 3 спальни в Hamallaj, Албания
Вилла 3 спальни
Hamallaj, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 267 м²
Количество этажей 2
VILLA FOR SALE IN "PORTO LALZI"! "Porto Lalzi" is a residential tourist complex under con…
€450,000
Вилла 2 спальни в Hamallaj, Албания
Вилла 2 спальни
Hamallaj, Албания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
-Turquoise Marina, the newest project, the resort between the blue sea and nature in Hamalla…
€450,000

Параметры недвижимости в Northern Albania, Албания

с видом на море
с видом на горы
недорогая
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