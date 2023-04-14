Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Northern Albania
  4. Студии

Купить квартира-студия с видом на горы в Northern Albania, Албания

Дуррес
5
Rashbull
2
Студия В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 спальняв Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 47,896
Квартира в районе Голем, Дуррес Предлагается на продажу квартира 1+1 в районе Голем,…
Квартира 2 спальнив Саранда, Албания
Квартира 2 спальни
Саранда, Албания
2 ванных комнат 115 м² 5 Этаж
€ 86,741
2 + 1 квартира конвертируется в 3 студии В городе Саранда, очень близко к морю, на пятом эта…
Квартира 1 спальняв Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 2 Этаж
€ 57,397
Продажа вторичной квартиры в Дуррес, Florida Plazh. Мебель, бытовая техника все включено в с…
Квартира 2 спальнив Rashbull, Албания
Квартира 2 спальни
Rashbull, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² 5 Этаж
€ 42,248
Продажа вторичной квартиры в Durres . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, т…
Квартира 2 спальнив Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м²
€ 51,742
Квартира с видом на море в районе Шкемби и Кавая, Дуррес Квартира 2+1 в районе …
Квартира 2 спальнив Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м² 3 Этаж
€ 57,862
Продажа вторичной квартиры в Дуррес. Мебель, бытовая техника все включено в стоимость,по жел…
Квартирав Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
57 м²
€ 60,595
It is located on the second line of Lungomare. Available for any purpose. The parking place …
Квартира 1 спальняв Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 52,700
Квартира вблизи моря в Дурресе Площадь квартиры 52м2 (по сертификату 42м2). Квартира р…
Квартира 2 спальнив Тирана, Албания
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
2 ванных комнат 113 м² 3 Этаж
€ 114,658
Продается типологическая квартира 2 + 1 площадью 113 м2 на улице "Дритан Ходжа", в непосредс…
Квартира 2 спальнив Влёра, Албания
Квартира 2 спальни
Влёра, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м² 2/8 Этаж
€ 114,871
Меблированная квартира на продажу в Лунгомаре Влера. Квартира состоит из 2 спален, гостиной …
Квартирав Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
68 м² 1 Этаж
€ 65,717
Возможность, Квартира на продажу в набережной Лунгомаре. Апартаменты находятся всего в 1 мин…
Квартира 1 спальняв Влёра, Албания
Квартира 1 спальня
Влёра, Албания
1 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² 1 Этаж
€ 62,687
Apartment 1+1 for sale.The building is located  Uji I ftohte  and the apartment is…

Параметры недвижимости в Northern Albania, Албания

с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти