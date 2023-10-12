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Пентхаусы в Northern Albania, Албания

Дуррес
4
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5 объектов найдено
Пентхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с Онлайн-показ в Shkallnur, Албания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с Онлайн-показ
Shkallnur, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 235 м²
Этаж 9
Пентхаус 2+1 с видом на море в районе Шкемби Кавая. Общая площадь 235 м.кв - 115 жилая и 120…
€185,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Дуррес, Албания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Дуррес, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 171 м²
Этаж 9
Пентхаус 2+1 на 9 этаже в доме с лифтом, с видом на море. Общая площадь 171 м.кв: жилая 96м.…
€240,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Дуррес, Албания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Дуррес, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 10
2+1 Дуррес, центральная часть района Пляж. 120 м.кв на 10 этаже с террасой, видом на море и …
€138,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Дуррес, Албания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Дуррес, Албания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
Этаж 10
Продается папафинго общей площадью 182 м2 + веранда 148 м2. Квартира расположена на 10 этаж…
€180,000
Пентхаус 1 ванная с балконом, с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Пентхаус 1 ванная с балконом, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 8
Пентхаус с бассейном в городе Дуррес. Вашему вниманию предлагается двухэтажный пентхаус с бо…
€192,000

Параметры недвижимости в Northern Albania, Албания

с видом на море
недорогая
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