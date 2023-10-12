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Многоуровневые квартиры в Northern Albania, Албания

Многоуровневые квартиры В архив
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Этаж 5
Дуплекс: на первом этаже холл + 2+1+гардеробная, балкон, санузел, второй этаж  - каминный за…
€176,000

Параметры недвижимости в Northern Albania, Албания

недорогая
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