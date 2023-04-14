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Купить недвижимость с видом на горы в Northern Albania, Албания

Дуррес
114
Rashbull
36
Дуррес
3
10 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Дуррес, Албания
Квартира 3 спальни
Дуррес, Албания
4 Количество комнат 1 ванных комнат 137 м²
€ 350,000
Большая элитная квартира в Дурресе В квартире выполнен дорогой ремонт, имеется итальянска…
Квартира 1 спальняв Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м² 4 Этаж
€ 58,000
  Продажа вторичной квартиры. Мебель, бытовая техника все включено в стоимость,по же…
Квартира 1 спальняв Rashbull, Албания
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м² 3 Этаж
€ 41,000
Продажа вторичной квартиры в Shkembi i Kavajes, tek shinat. Хороший район,приятная цена и у…
Квартира 2 спальнив Rashbull, Албания
Квартира 2 спальни
Rashbull, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м² 4 Этаж
€ 53,000
Продажа вторичной квартиры в . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, так как …
Квартира 1 спальняв Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 6 Этаж
€ 38,000
Продажа вторичной квартиры в городе Дуррес. Мебель и бытовая техника все включено в стоимост…
Квартира 2 спальнив Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 79 м² 4 Этаж
€ 57,000
Продажа вторичной квартиры в Golem . Мебель, бытовая техника все включено в стоимость,по жел…
Квартира 2 спальнив Rashbull, Албания
Квартира 2 спальни
Rashbull, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 83 м² 8 Этаж
€ 55,000
Продажа вторичной квартиры в Golem . Мебель, бытовая техника все включено в стоимость,по жел…
Квартира 2 спальнив Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 118 м² 7 Этаж
€ 62,000
Продажа вторичной квартиры в городе . Мебель и бытовая техника все включено в стоимость,по ж…
Квартира 1 спальняв Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м² 3 Этаж
€ 60,000
Продажа вторичной квартиры в городе Дуррес. Мебель и бытовая техника все включено в стоимост…
Квартира 1 спальняв Rashbull, Албания
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м² 3/3 Этаж
€ 54,000
Продажа вторичной квартиры в городе Голем. Мебель бытовая техника все включено в стоимость,п…

Параметры недвижимости в Northern Albania, Албания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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