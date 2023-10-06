Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Албания
  4. Multilevel-apartment

Многоуровневые квартиры с видом на море в Албании

Многоуровневые квартиры В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой в Влёра, Албания
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой
Влёра, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Квартира во Влёре возле Гамма маркета Меблированная квартира 1+1 во Влёре возле Гамма марке…
€71,420
Квартира 1 спальня в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Квартира в Дурресе Продаётся квартира 1+1 в городе Дуррес. Площадь квартиры 54м2. Квартира …
€53,119
Квартира 1 спальня с балконом, с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня с балконом, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 8
Продаётся квартира 1+1 в городе Дуррес. Квартира расположена на 8 эт. в доме с лифтом. Гото…
€53,109
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с vid na more, с lift в Влёра, Албания
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с vid na more, с lift
Влёра, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 5/9
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€95,162
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Влёра, Албания
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Влёра, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 2/8
Меблированная квартира на продажу в Лунгомаре Влера. Квартира состоит из 2 спален, гостиной …
€120,378
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Golem, Албания
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Golem, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1
Продажа вторичной квартиры в . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, так как …
€67,710
Вилла 5 спален с балконом, с видом на море, с гаражом в Дуррес, Албания
Вилла 5 спален с балконом, с видом на море, с гаражом
Дуррес, Албания
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается вилла, 3 этажа, 2 гаража (2 комнаты над гаражами с туалетом в каждой). 1 этаж …
€264,088
Квартира 2 спальни с балконом, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни с балконом, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 5/5
Продается квартира 2+1, 5 и последний этаж без лифта, на мосту Дайланит. 64 м² в сертификат…
€74,193
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Дуррес, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 4
Продажа вторичной квартиры в . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, так как …
€39,413
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Дуррес, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 7/9
2+1, 68 м² по сертификату, 7 этаж с лифтом. Новая мебель и техника, 2 балкона. Район П…
€105,489
Квартира 2 спальни в Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Квартира в районе Плажи, Дуррес Продается квартира 2+1+2 в Албании город Дуррес. Район Plaz…
€88,531
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с плитой, с kondicioner в Влёра, Албания
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с плитой, с kondicioner
Влёра, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 3/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€115,196

Параметры недвижимости в Албании

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти