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Албания
Жильё с видом на горы в Албании
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25 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Химара, Албания
1
1
55 м²
2/4
€ 132,000
Drimadhes, apartment for sale with sea view Unit with balcony, 55 meters 2, 132 thousa…
Квартира 2 спальни
Dhermi, Албания
3
1
113 м²
2/5
€ 271,200
2+1 apartment for sale in Santorini Residence with an area of 113 m2, located on the second …
Квартира 3 спальни
Дуррес, Албания
4
1
137 м²
€ 350,000
Большая элитная квартира в Дурресе В квартире выполнен дорогой ремонт, имеется итальянска…
Квартира 2 спальни
Влёра, Албания
3
1
124 м²
€ 149,000
Квартира в центре Влёры Квартира 2+1 в районе Скела города Влёра. Площадь квартиры 124м2 …
Квартира 1 спальня
Golem, Албания
2
1
70 м²
6
€ 53,000
Продажа вторичной квартиры в Golem . Мебель, бытовая техника все включено в стоимость,по жел…
Квартира 1 спальня
Golem, Албания
2
1
55 м²
3
€ 48,000
Продажа вторичной квартиры в Golem . Мебель, бытовая техника все включено в стоимость,по жел…
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2
1
81 м²
4
€ 58,000
Продажа вторичной квартиры. Мебель, бытовая техника все включено в стоимость,по же…
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2
1
72 м²
3
€ 41,000
Продажа вторичной квартиры в Shkembi i Kavajes, tek shinat. Хороший район,приятная цена и у…
Квартира 2 спальни
Rashbull, Албания
3
1
73 м²
4
€ 53,000
Продажа вторичной квартиры в . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, так как …
Квартира 1 спальня
Golem, Албания
2
1
80 м²
3
€ 45,000
Продажа вторичной квартиры в Golem . Мебель, бытовая техника все включено в стоимость,по жел…
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2
1
58 м²
6
€ 38,000
Продажа вторичной квартиры в городе Дуррес. Мебель и бытовая техника все включено в стоимост…
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3
1
79 м²
4
€ 57,000
Продажа вторичной квартиры в Golem . Мебель, бытовая техника все включено в стоимость,по жел…
Квартира 2 спальни
Golem, Албания
3
1
77 м²
7
€ 57,000
Продажа вторичной квартиры в Golem . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, та…
Квартира 2 спальни
Rashbull, Албания
3
1
83 м²
8
€ 55,000
Продажа вторичной квартиры в Golem . Мебель, бытовая техника все включено в стоимость,по жел…
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
3
1
118 м²
7
€ 62,000
Продажа вторичной квартиры в городе . Мебель и бытовая техника все включено в стоимость,по ж…
Квартира 1 спальня
Golem, Албания
2
1
65 м²
€ 40,000
Продажа вторичной квартиры в городе . Мебель и бытовая техника все включено в стоимость,по ж…
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2
1
84 м²
3
€ 60,000
Продажа вторичной квартиры в городе Дуррес. Мебель и бытовая техника все включено в стоимост…
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2
1
51 м²
3/3
€ 54,000
Продажа вторичной квартиры в городе Голем. Мебель бытовая техника все включено в стоимость,п…
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
2
2
121 м²
4
€ 260,000
Apartment for sale 2+1 in Delijorgji Complex! Super apartment for sale 2+1, in the Delijo…
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
2
2
105 м²
7
€ 250,000
The apartment is located on Kavaje street, near the Church. It is organized by a living roo…
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
2
2
134 м²
1/5
€ 227,800
2 + 1 + 2 квартиры на продажу в Лейк Лэнд в Фарке! Лейкленд, расположенный недалеко от озер…
Квартира 2 спальни
Влёра, Албания
3
1
120 м²
2/8
€ 130,000
Меблированная квартира на продажу в Лунгомаре Влера. Квартира состоит из 2 спален, гостиной …
Квартира 1 спальня
Radhime, Албания
2
1
62 м²
2/5
€ 99,000
Полностью меблированная квартира на продажу рядом с пляжем в Радхиме в 15 км от города Влера…
Квартира 2 спальни
Radhime, Албания
3
1
73 м²
4/4
€ 140,000
Полностью меблированная трехкомнатная квартира с видом на море на продажу в Radhime + гараж
Вилла 4 спальни
Влёра, Албания
5
2
230 м²
€ 250,000
Продажа виллы во Влёре. Двухэтажная вилла, расположенная в деревне Трагяс примерно в 15 км о…
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