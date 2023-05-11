Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания

Жильё с видом на горы в Албании

квартиры
588
дома
24
25 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Химара, Албания
Квартира 1 спальня
Химара, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/4
€ 132,000
Drimadhes, apartment for sale with sea view Unit with balcony, 55 meters 2, 132 thousa…
Квартира 2 спальни в Dhermi, Албания
Квартира 2 спальни
Dhermi, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Этаж 2/5
€ 271,200
2+1 apartment for sale in Santorini Residence with an area of 113 m2, located on the second …
Квартира 3 спальни в Дуррес, Албания
Квартира 3 спальни
Дуррес, Албания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 137 м²
€ 350,000
Большая элитная квартира в Дурресе В квартире выполнен дорогой ремонт, имеется итальянска…
Квартира 2 спальни в Влёра, Албания
Квартира 2 спальни
Влёра, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
€ 149,000
Квартира в центре Влёры Квартира 2+1 в районе Скела города Влёра. Площадь квартиры 124м2 …
Квартира 1 спальня в Golem, Албания
Квартира 1 спальня
Golem, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 6
€ 53,000
Продажа вторичной квартиры в Golem . Мебель, бытовая техника все включено в стоимость,по жел…
Квартира 1 спальня в Golem, Албания
Квартира 1 спальня
Golem, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3
€ 48,000
Продажа вторичной квартиры в Golem . Мебель, бытовая техника все включено в стоимость,по жел…
Квартира 1 спальня в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 4
€ 58,000
  Продажа вторичной квартиры. Мебель, бытовая техника все включено в стоимость,по же…
Квартира 1 спальня в Rashbull, Албания
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 3
€ 41,000
Продажа вторичной квартиры в Shkembi i Kavajes, tek shinat. Хороший район,приятная цена и у…
Квартира 2 спальни в Rashbull, Албания
Квартира 2 спальни
Rashbull, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 4
€ 53,000
Продажа вторичной квартиры в . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, так как …
Квартира 1 спальня в Golem, Албания
Квартира 1 спальня
Golem, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 3
€ 45,000
Продажа вторичной квартиры в Golem . Мебель, бытовая техника все включено в стоимость,по жел…
Квартира 1 спальня в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 6
€ 38,000
Продажа вторичной квартиры в городе Дуррес. Мебель и бытовая техника все включено в стоимост…
Квартира 2 спальни в Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 4
€ 57,000
Продажа вторичной квартиры в Golem . Мебель, бытовая техника все включено в стоимость,по жел…
Квартира 2 спальни в Golem, Албания
Квартира 2 спальни
Golem, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 7
€ 57,000
Продажа вторичной квартиры в Golem . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, та…
Квартира 2 спальни в Rashbull, Албания
Квартира 2 спальни
Rashbull, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 8
€ 55,000
Продажа вторичной квартиры в Golem . Мебель, бытовая техника все включено в стоимость,по жел…
Квартира 2 спальни в Дуррес, Албания
Квартира 2 спальни
Дуррес, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 7
€ 62,000
Продажа вторичной квартиры в городе . Мебель и бытовая техника все включено в стоимость,по ж…
Квартира 1 спальня в Golem, Албания
Квартира 1 спальня
Golem, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€ 40,000
Продажа вторичной квартиры в городе . Мебель и бытовая техника все включено в стоимость,по ж…
Квартира 1 спальня в Дуррес, Албания
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 3
€ 60,000
Продажа вторичной квартиры в городе Дуррес. Мебель и бытовая техника все включено в стоимост…
Квартира 1 спальня в Rashbull, Албания
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 3/3
€ 54,000
Продажа вторичной квартиры в городе Голем. Мебель бытовая техника все включено в стоимость,п…
Квартира 2 спальни в Тирана, Албания
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 4
€ 260,000
Apartment for sale 2+1 in Delijorgji Complex! Super apartment for sale 2+1, in the Delijo…
Квартира 2 спальни в Тирана, Албания
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 7
€ 250,000
The apartment is located on Kavaje street, near the Church. It is organized by a living roo…
Квартира 2 спальни в Тирана, Албания
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Этаж 1/5
€ 227,800
2 + 1 + 2 квартиры на продажу в Лейк Лэнд в Фарке! Лейкленд, расположенный недалеко от озер…
Квартира 2 спальни в Влёра, Албания
Квартира 2 спальни
Влёра, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 2/8
€ 130,000
Меблированная квартира на продажу в Лунгомаре Влера. Квартира состоит из 2 спален, гостиной …
Квартира 1 спальня в Radhime, Албания
Квартира 1 спальня
Radhime, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 2/5
€ 99,000
Полностью меблированная квартира на продажу рядом с пляжем в Радхиме в 15 км от города Влера…
Квартира 2 спальни в Radhime, Албания
Квартира 2 спальни
Radhime, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 4/4
€ 140,000
Полностью меблированная трехкомнатная квартира с видом на море на продажу в Radhime + гараж
Вилла 4 спальни в Влёра, Албания
Вилла 4 спальни
Влёра, Албания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
€ 250,000
Продажа виллы во Влёре. Двухэтажная вилла, расположенная в деревне Трагяс примерно в 15 км о…

Регионы с недвижимостью на продажу

Southern Albania
Northern Albania
Дуррес
Влёра
Central Albania
Тирана
Rashbull
Orikum
Саранда
Саранда
Дуррес
Химара
Тирана

Параметры недвижимости в Албании

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти