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Дома в Люшня, Албания

1 объект найдено
Дом в Люшня, Албания
Дом
Люшня, Албания
Площадь 146 м²
Farm for sell in Lushnje. Land (truall) 450m2 +private house 146 m2. The land is all planted…
€80,000

Параметры недвижимости в Люшня, Албания

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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