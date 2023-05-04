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Жильё в Люшня, Албания

1 объект найдено
Квартира в Люшня, Албания
Квартира
Люшня, Албания
146 м²
€ 94,000
Farm for sell in Lushnje. Land (truall) 450m2 +private house 146 m2. The land is all planted…

Параметры недвижимости в Люшня, Албания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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