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Жильё с видом на море в Корча (область), Албания

Поградец
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Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Корча (область), Албания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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