Албания
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Албании
Новые дома в Албании
Все новостройки в Албании
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Албании
Жилая
Квартира в Албании
Пентхаус
Студия
Дом в Албании
Вилла
Земельные участки в Албании
Элитная недвижимость в Албании
Найти агента в Албании
Агентства недвижимости в Албании
Агенты в Албании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Албании
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Албании
Найти агента в Албании
Агентства недвижимости в Албании
Агенты в Албании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Албании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Албания
Southern Albania
Корча (область)
Жильё с видом на горы в Корча (область), Албания
Поградец
1
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 спальня
Влёра, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
82 м²
4 Этаж
€ 57,629
Продажа вторичной квартиры в Vlora. Хороший район,приятная цена и удобное расположение, так…
Квартира 2 спальни
Саранда, Албания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
2/4 Этаж
€ 168,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Vaqarr, Албания
5 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
4 Этаж
€ 338,098
Продажа вторичной квартиры в Tirana . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, т…
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 52,488
Квартира вблизи моря в Дурресе Площадь квартиры 52м2 (по сертификату 42м2). Квартира р…
Квартира 2 спальни
Влёра, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
1 Этаж
€ 44,673
Квартира в районе Чоли, Влёра Квартира 2+1, первый этаж, площадь по сертификату сертифика…
Квартира 1 спальня
Тирана, Албания
1 ванных комнат
60 м²
6 Этаж
€ 61,225
Район Оксхак с новыми инвестициями в строительство комплексов получает полную оживление как …
Квартира 3 спальни
Lanabregas-Shtepeza, Албания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
4/6 Этаж
€ 150,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
77 м²
4 Этаж
€ 37,459
Продажа вторичной квартиры в . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, так как …
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
105 м²
6 Этаж
€ 61,835
Продажа вторичной квартиры в . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, так как …
Квартира 2 спальни
Влёра, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
117 м²
4 Этаж
€ 93,653
Квартира 2 + 1 на продажу. Расположен на Крединс Банке, в Скеле. Вход расположен на 4-м этаж…
Квартира
Влёра, Албания
80 м²
2 Этаж
€ 167,595
Резиденция SUNSET расположена в районе Удзи и Фтохте во Влёре, откуда открывается впечатляющ…
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
4 Этаж
€ 53,130
Продажа вторичной квартиры в Durres. Хороший район,приятная цена и удобное расположение, та…
Параметры недвижимости в Корча (область), Албания
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты