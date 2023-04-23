Албания
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Албании
Новые дома в Албании
Все новостройки в Албании
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Албании
Жилая
Квартира в Албании
Пентхаус
Студия
Дом в Албании
Вилла
Земельные участки в Албании
Элитная недвижимость в Албании
Найти агента в Албании
Агентства недвижимости в Албании
Агенты в Албании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Албании
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Албании
Найти агента в Албании
Агентства недвижимости в Албании
Агенты в Албании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Албании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Албания
Southern Albania
Корча (область)
Дома
Дома с видом на горы в Корча (область), Албания
Поградец
1
Дом
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира
Влёра, Албания
998 м²
€ 419,000
Продается 4-х этажная вилла, разделенная на 8 квартир типа 2 + 1. Расположен во Влоре, всего…
Квартира 2 спальни
Влёра, Албания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
1/5 Этаж
€ 43,500
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
4 Этаж
€ 37,459
Продажа вторичной квартиры в Shkembi i Kavajes. Преимуществом данной квартиры есть р…
Студия 1 комната
Дуррес, Албания
1 Количество комнат
1 ванных комнат
25 м²
€ 27,676
Квартира-студия в Дурресе Продается Студия в районе Голем города Дуррес, 25м2 (по сертифи…
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 54,865
Квартира в районе Пляж, Дуррес Квартира 1+1 в Албании город Дуррес близко к морю. Квартира …
Квартира
Влёра, Албания
109 м²
8 Этаж
€ 70,850
2+1 apartment for sale -Located in the city center-3 mins away from Lungomare promenade and…
Квартира 1 спальня
Rashbull, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
1 Этаж
€ 33,472
Продажа вторичной квартиры в Shkembi i Kavajes. Хороший район,приятная цена и удобное распо…
Дом 5 спален
Дуррес, Албания
8 Количество комнат
3 ванных комнат
€ 240,635
Вилла с видом на море в районе Голем, Дуррес Продается вилла, 3 этажа, 2 гаража (2 комнат…
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
9 Этаж
€ 49,729
Продажа вторичной квартиры в городе Дуррес. Преимуществом данной квартиры есть расположение,…
Квартира 1 спальня
Дуррес, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
77 м²
€ 51,598
Квартира в районе Плажи, Дуррес Продается квартира 1+1 в Албании, город Дуррес. Площадь к…
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
1 ванных комнат
115 м²
6 Этаж
€ 118,914
In Yzberisht, Near Eco Market, 2+1 Apartment For Sale, Totally Invested. The apartment with …
Студия 1 комната
Влёра, Албания
1 Количество комнат
1 ванных комнат
37 м²
€ 53,409
Квартира-студия с видом на море в городе Влёра Площадь квартиры-студии 37м2. Квартира с п…
Параметры недвижимости в Корча (область), Албания
с видом на море
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты