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Купить дом в Корча (область), Албания

Поградец
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1 объект найдено
Дом 4 спальнив Поградец, Албания
Дом 4 спальни
Поградец, Албания
6 Количество комнат 3 ванных комнат 330 м² 1/3 Этаж
€ 400,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Корча (область), Албания

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
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