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Купить квартиру в Кавая, Албания

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2 объекта найдено
Квартира 1 спальняв Qerret, Албания
Квартира 1 спальня
Qerret, Албания
1 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м² 2 Этаж
€ 53,500
We offer studio apartments for sale in Qerret near the Brilliant Hotel. The studio has a to…
Квартира 2 спальнив Qerret, Албания
Квартира 2 спальни
Qerret, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 94 м² 2 Этаж
€ 121,550
We offer a 2+1 apartment for sale in Qerret near the Brilliant Hotel. The apartment has a t…

Параметры недвижимости в Кавая, Албания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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