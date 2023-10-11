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Виллы с видом на горы в Katundi i Ri, Албания

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1 объект найдено
Вилла 2 спальни с балконом, с видом на горы, с подвалом в Rinia, Албания
Вилла 2 спальни с балконом, с видом на горы, с подвалом
Rinia, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
✅ 2-storey private house for sale ✅400 m2 ✅2000 m2 of land ✅Porto romano ✅170,000 euro…
€170,000

Параметры недвижимости в Katundi i Ri, Албания

с видом на море
недорогая
элитная
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