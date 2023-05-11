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Дома с видом на горы в Албании

виллы
9
1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Влёра, Албания
Вилла 4 спальни
Влёра, Албания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
€ 250,000
Продажа виллы во Влёре. Двухэтажная вилла, расположенная в деревне Трагяс примерно в 15 км о…

Регионы с недвижимостью на продажу

Southern Albania
Влёра
Central Albania
Northern Albania
Дуррес

Параметры недвижимости в Албании

с видом на море
недорогая
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