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Квартиры-студии в Химара, Албания

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1 объект найдено
Студия 1 спальня в Dhermi, Албания
Студия 1 спальня
Dhermi, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Количество этажей 4
€ 59,000
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