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Купить недвижимость с видом на море в Химара, Албания

1 объект найдено
Квартира 2 спальнив Palase, Албания
Квартира 2 спальни
Palase, Албания
2 ванных комнат 455 м² 1 Этаж
€ 345,000
Мы продаем квартиру 2 + 1 + 2 в Green Coast Resort. Квартира расположена на первом этаж…
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