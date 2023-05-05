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Жильё с видом на горы в Химара, Албания

2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Химара, Албания
Квартира 1 спальня
Химара, Албания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/4
€ 132,000
Квартира 2 спальни в Dhermi, Албания
Квартира 2 спальни
Dhermi, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Этаж 2/5
€ 271,200
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