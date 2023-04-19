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Купить недвижимость в Химара, Албания

4 объекта найдено
Квартирав Химара, Албания
Квартира
Химара, Албания
37 м² 3 Этаж
€ 45,900
Studios for sale in Himara, near the sea. The studio has an area of 30.6 m2  and 37.8 m2 of …
Квартирав Dhermi, Албания
Квартира
Dhermi, Албания
117 м² 2 Этаж
€ 269,000
Квартира 3 + 1 + 2 в Санторини Резиденс в Дерми! Курортный отель Drymades Village расположен…
Квартира 2 спальнив Palase, Албания
Квартира 2 спальни
Palase, Албания
2 ванных комнат 455 м² 1 Этаж
€ 345,000
Мы продаем квартиру 2 + 1 + 2 в Green Coast Resort. Квартира расположена на первом этаж…
Квартира 1 спальняв Dhermi, Албания
Квартира 1 спальня
Dhermi, Албания
1 ванных комнат 86 м² 1 Этаж
€ 240,800
Курортный отель Drymades Village расположен на пляже Дримадес. Он состоит из серии террасных…
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