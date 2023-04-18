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Купить квартиру в Фиери (область), Албания

Люшня
1
Росковец
1
Квартира В архив
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4 объекта найдено
Квартира 3 спальнив Golem, Албания
Квартира 3 спальни
Golem, Албания
4 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м² 4 Этаж
€ 55,000
Продажа вторичной квартиры в . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, так как …
Квартира 1 спальняв Golem, Албания
Квартира 1 спальня
Golem, Албания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м² 2 Этаж
€ 47,000
Продажа вторичной квартиры в Golem. Хороший район,приятная цена и удобное расположение, так…
Квартирав Росковец, Албания
Квартира
Росковец, Албания
140 м²
€ 179,000
Частная вилла, расположенная в Росковецком, городе и муниципалитете округа Фиер, на юге цент…
Квартирав Люшня, Албания
Квартира
Люшня, Албания
146 м²
€ 94,000
Farm for sell in Lushnje. Land (truall) 450m2 +private house 146 m2. The land is all planted…

Параметры недвижимости в Фиери (область), Албания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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