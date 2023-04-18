Купить недвижимость в Фиери (область), Албания

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Квартира 3 спальни
Golem, Албания
4 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
4 Этаж
€ 55,000
Продажа вторичной квартиры в . Хороший район,приятная цена и удобное расположение, так как …
Квартира 1 спальня
Golem, Албания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
66 м²
2 Этаж
€ 47,000
Продажа вторичной квартиры в Golem. Хороший район,приятная цена и удобное расположение, так…
Квартира
Росковец, Албания
140 м²
€ 179,000
Частная вилла, расположенная в Росковецком, городе и муниципалитете округа Фиер, на юге цент…
Квартира
Люшня, Албания
146 м²
€ 94,000
Farm for sell in Lushnje. Land (truall) 450m2 +private house 146 m2. The land is all planted…
Параметры недвижимости в Фиери (область), Албания
с видом на горы
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с видом на озеро
недорогая
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