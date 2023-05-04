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Виллы в Farke, Албания

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Mullet, Албания
Вилла 4 спальни
Mullet, Албания
7 Количество комнат 4 ванных комнат 430 м² 1/2 Этаж
€ 420,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Farke, Албания

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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