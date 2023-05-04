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Квартиры в Farke, Албания

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Farke, Албания
Квартира 1 спальня
Farke, Албания
1 ванных комнат 63 м² 4 Этаж
€ 86,000
Жилой блок "Kodra e Diellit" расположен посреди зелени, чистого воздуха и спокойствия, одног…

Параметры недвижимости в Farke, Албания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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