Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Албания
  4. Дуррес
  5. Виллы

Виллы с видом на море в Дуррес, Албания

Вилла В архив
Очистить
3 объекта найдено
Вилла 2 ванных с балконом, с видом на море, с гаражом в Дуррес, Албания
Вилла 2 ванных с балконом, с видом на море, с гаражом
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 370 м²
Количество этажей 3
ОВРЕМЕННАЯ ВИЛЛА в ГОЛЕМЕ ✅️ Имеет площадь застройки 370 м2. ✅️ Площадь участка 350 м2…
€550,000
Вилла 10 спален с мебелью, с видом на море, с видом на горы в Дуррес, Албания
Вилла 10 спален с мебелью, с видом на море, с видом на горы
Дуррес, Албания
Комнаты 36
Площадь 1 944 м²
Количество этажей 4
ПРОДАЕТСЯ ОТЕЛЬ! 18 апартаментов из них 16 площадью 70 кв.м. и двое апартаментов площадью 9…
€850,000
Вилла 5 спален с балконом, с видом на море, с гаражом в Дуррес, Албания
Вилла 5 спален с балконом, с видом на море, с гаражом
Дуррес, Албания
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается вилла, 3 этажа, 2 гаража (2 комнаты над гаражами с туалетом в каждой). 1 этаж …
€250,000

Параметры недвижимости в Дуррес, Албания

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти