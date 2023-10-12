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Виллы с видом на горы в Дуррес, Албания

Вилла В архив
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1 объект найдено
Вилла 10 спален с мебелью, с видом на море, с видом на горы в Дуррес, Албания
Вилла 10 спален с мебелью, с видом на море, с видом на горы
Дуррес, Албания
Комнаты 36
Площадь 1 944 м²
Количество этажей 4
ПРОДАЕТСЯ ОТЕЛЬ! 18 апартаментов из них 16 площадью 70 кв.м. и двое апартаментов площадью 9…
€850,000

Параметры недвижимости в Дуррес, Албания

с видом на море
недорогая
элитная
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