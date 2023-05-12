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Пентхаусы в Дуррес, Албания

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1 объект найдено
Пентхаус 1 ванная в Дуррес, Албания
Пентхаус 1 ванная
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 8
€ 192,000
Пентхаус с бассейном в городе Дуррес. Вашему вниманию предлагается двухэтажный пентхаус с бо…

Параметры недвижимости в Дуррес, Албания

с видом на море
недорогая
элитная
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