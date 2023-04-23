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Дома в Дуррес, Албания

4 объекта найдено
Дом 5 спален в Дуррес, Албания
Дом 5 спален
Дуррес, Албания
8 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 250,000
Вилла с видом на море в районе Голем, Дуррес Продается вилла, 3 этажа, 2 гаража (2 комнат…
Дом в Дуррес, Албания
Дом
Дуррес, Албания
70 м²
€ 80,000
Небольшой дом во Влёре Дом находится в 30 минутах от моря во Влёре. Площадь дома 70м2. Площ…
Дом в Дуррес, Албания
Дом
Дуррес, Албания
190 м²
€ 180,000
Двухэтажный дом недалеко от моря в Дурресе Частный двухэтажный дом. Площадь дома 190м2. Пло…
Дом в Дуррес, Албания
Дом
Дуррес, Албания
360 м²
€ 700,000
Роскошная вилла на берегу Адриатического моря в Дурресе Вилла находится на первой линии в Д…

Параметры недвижимости в Дуррес, Албания

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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